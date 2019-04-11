Заседание по делу Кокорина и Мамаева прервано из-за сообщения о минировании

В Пресненском суде Москвы, где сегодня, 11 апреля, слушается дело о футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве, объявлена срочная эвакуация. Причина — сообщения о минировании в здании суда, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Изначально арест компании был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды продлевал его.

Сегодня в суде давал свои показания Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который рассказывал о нападении со стороны футболистов.