Испанская федерация футбола дисквалифицировала Д. Косту на 8 матчей

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста наказан восьмиматчевой дисквалификацией. Об этом сообщает Marca, публикуя официальное решение контрольно-дисциплинарного комитета Королевской испанской федерации футбола.

Такое наказание наложено на форварда за оскорбление арбитра Хесуса Хиля Мансано в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:2). Коста получил красную карточку в середине первого тайма. После матча Мансано указал в протоколе, что Коста использовал оскорбительные высказывания в адрес его матери.

Коста отрицал обвинения, но его вина была доказана благодаря аудиозаписи с микрофона арбитра.

До конца нынешнего сезона в Примере командам осталось провести по семь матчей. Таким образом, сезон для Косты закончен досрочно, так как «Атлетико» вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов.

Коста также оштрафован на € 6 тыс., а мадридский клуб — на € 2,8 тыс.