Гармаш дисквалифицирован на 4 матча за удар головой соперника

Сегодня, 11 апреля, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины. На нём рассматривался вопрос о дисквалификации полузащитника киевского «Динамо» Дениса Гармаша. Было принято решение, что хавбек киевлян пропустит четыре матча, сообщает пресс-служба ФФУ.



Напомним, что хавбек «Динамо» в матче 1/4 финала Кубка Украины ударил головой Жуниора Мораеса, за что получил красную карточку.



Дисквалификация распространяется на все турниры под эгидой ФФУ, а не только на Кубок Украины. Таким образом, Гармаш будет вынужден пропустить ближайшее украинское «класико» с «Шахтёром». Он не сыграет в матчах УПЛ против «Мариуполя» (13 апреля), «Шахтёра» (24 апреля), «Львова» (28 апреля) и «Александрии» (4 мая).