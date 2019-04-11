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Мамаева и Кокорина эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва

Мамаева и Кокорина эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва
Футбол / РПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были эвакуированы из здания Пресненского суда Москвы из-за угрозы взрыва.

Ранее сообщалось, что в здании была объявлена срочная эвакуация из-за сообщения о минировании. Подозреваемые были выведены из здания через 40 минут после объявления об эвакуации.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Изначально арест компании был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды продлевал его.

Сегодня в суде давал свои показания Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который рассказывал о нападении со стороны футболистов.

Мамаев — после сообщения о минировании: нас здесь оставьте
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