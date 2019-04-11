Карпин: стал чуть-чуть ростовчанином, тоже уже паркуюсь где получится

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что его повергает в недоумение в городе и жителях Ростова-на-Дону.

«С одной стороны, вызывает недоумение, а с другой — тоже навевает воспоминания… Я же ещё в Армавире жил. Так вот, машина с открытыми окнами и включённой на всю катушку музыкой — это тоже, наверное, осталось только в южных городах. Вот эта часть южной культуры вызывает недоумение и улыбку, когда это не сильно мешает. Ну и, естественно, ни для кого не секрет и все об этом говорят, ростовчане в том числе, — манера вождения. Даже не вождение, а вот это — остановился, где захотел, припарковался где угодно. И потом сами же эти водители бибикают остальным. Их возмущают пробки, потому что все паркуются где угодно, но они сами так же делают! Шум и гам на улицах — в европейских городах этого нет, конечно.



В городе негде парковаться? Это говорят во всех городах, поверьте, что в Испании, что в Германии, что в Москве. Все говорят, что парковаться негде, однако же никто не паркуется в третьем ряду — в третьем, не во втором! — там, где парковаться в принципе нельзя даже в один ряд. Ну да, нельзя парковаться, в один ряд стали — ещё окей. Но в третьем ряду — этого нет вообще нигде! И опять же, видишь такую машину, а через 20 метров видишь свободное место. Значит, место было, но нет, надо остановиться именно у двери, куда надо зайти, и неважно, что больше никому не проехать.



Стал ли сам хоть чуть-чуть ростовчанином? Ну да, тоже уже паркуюсь где получится (смеётся). Не в третьем ряду, конечно. Но во втором могу», — цитирует Карпина «Нация».