Процесс над Кокориным и Мамаевым продолжится после проверки здания суда собаками

Здание Пресненского суда Москвы из-за угрозы взрыва будет проверено собаками. После завершения проверки судебный процесс над нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Кокориным будет продолжен.

«В связи с поступившим сообщением о заложенном в здании взрывном устройстве осуществлена эвакуация посетителей и сотрудников суда. После проведения правоохранительными органами всех необходимых проверочных мероприятий суд возобновит свою работу, в том числе и рассмотрение уголовного дела в отношении Кокориных, Мамаева и Протасовицкого», — передаёт слова пресс-службы суда корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и Протасовицкий обвиняются в избиении трёх человек в Москве.