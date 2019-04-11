Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Процесс над Кокориным и Мамаевым продолжится после проверки здания суда собаками

Процесс над Кокориным и Мамаевым продолжится после проверки здания суда собаками
Футбол / РПЛ

Здание Пресненского суда Москвы из-за угрозы взрыва будет проверено собаками. После завершения проверки судебный процесс над нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Кокориным будет продолжен.

«В связи с поступившим сообщением о заложенном в здании взрывном устройстве осуществлена эвакуация посетителей и сотрудников суда. После проведения правоохранительными органами всех необходимых проверочных мероприятий суд возобновит свою работу, в том числе и рассмотрение уголовного дела в отношении Кокориных, Мамаева и Протасовицкого», — передаёт слова пресс-службы суда корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и Протасовицкий обвиняются в избиении трёх человек в Москве.

Мамаева и Кокорина эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент