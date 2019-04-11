Дюков рассказал, каким будет бюджет РФС

Президент РФС Александр Дюков рассказал о бюджете организации на год, отметив, что цифры будут больше, чем в настоящее время.



«Бюджет на год определён, но нужно понимать, что в него могут вноситься корректировки. В апреле-мае РФС закончит переговоры со всеми официальными партнёрами, их будет несколько, возможно, появятся новые. Увеличится доходная составляющая, которая поможет нам реализовать все наши программы по развитию. Приблизительные цифры? Правильнее говорить о том, на что мы выйдем. В этом году — о спонсорских контрактах, тогда она должна быть выше, чем в прошлом. Насколько я помню, в прошлом году доходы от спонсоров составили 1 миллиард 600 миллионов. В этом году цифры должны быть больше», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

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