Глава «Новатэк» Михельсон стал председателем попечительского совета РФС

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон стал председателем попечительского совета РФС.

«Я сразу сказал, что не собираюсь устраивать никаких революций, я за эволюционное развитие. С точки зрения операционной работы РФС прекрасно функционировал. Другое дело, что когда ты каждый год делаешь одно и то же и не занимаешься развитием, ты теряешь темп и не двигаешься вперед. Моя задача – сохранить то, что работает бесперебойно, но создать новые институты и механизмы, которые позволят начать двигаться в развитии футбола вперед.



Что касается создания попечительского совета, то определённое время назад, было дано распоряжение президента России о создании советов при федерациях. И федерации в этом заинтересованы, потому что больше возможности привлечения власти и спонсоров. Практически везде и было бы логическим создать совет и в футбольном союзе. Я вижу в этом огромную пользу. Пока состав попечительского совета не определён. Сегодня мы проголосовали лишь за создание и определили председателя, им должен стать Леонид Викторович Михельсон (из „Новатэк“). А от себя могу сказать, что „НОВАТЭК“ – крупная компания, многолетний наш партнёр, который последние годы оказывает поддержку футбольному союзу. Думаю, что на следующей неделе мы с ними подпишем соглашения о продлении нашего сотрудничества», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.