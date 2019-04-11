Экс-хавбек «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала» Бенаюн объявил о завершении карьеры

Известный израильский хавбек Йосси Бенаюн, который ранее выступал за «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал» объявил о завершении карьеры.

«Карьера не подготовила меня должным образом к решению завершить выступления. Уход в отставку — это большое слово, футбол — неотъемлемая часть меня со дня, когда я научился ходить.



У меня были родители, которые окружали меня всем, что нужно ребёнку, всегда наполняли меня убеждением, что я могу достичь всего, о чём мечтает ребенок. Когда не было возможности что-то дать мне, они обнимали меня и говорили, чтобы я сосредоточился на футболе, а они позаботятся обо всём остальном. Они привили мне такие образцы ценности, как уважение, честность, настойчивость и трудолюбие.

Для меня важно поблагодарить фанатов. Именно вы дарили мне любовь, куда бы я ни переходил.

Благодарю бога за привилегию быть частью игры, мои путешествия, команды и страны, в которых я играл.

Я уверен, что моя следующая глава будет сложной и не менее захватывающей. Есть моменты, которые я возьму с собой на всю жизнь», — написал Бенаюн в своём «инстаграме».