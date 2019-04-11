Карпин назвал лучшего тренера и игрока в мире

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением, кого он считает лучшим тренером и игроком в мире на данный момент.

«Лучший тренер в мире сейчас? Гвардиола. Лучший игрок в мире? Месси», — приводит слова Карпина «Нация».

После 22 туров «Ростов», набрав 32 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Также клуб продолжает борьбу в Кубке России, в котором вышел в полуфинал и в первом матче на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2).

«Манчестер Сити» в данный момент занимает второе место в чемпионате Англии, выиграл Кубок Лиги, вышел в финал Кубка Англии. В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «горожане» уступили «Тоттенхэм Хотспур» (0:1).

31-летний Месси в нынешнем сезоне провёл 41 матч во всех турнирах, в которых забил 43 гола и отдал 21 результативную передачу.