Безденежных: Вернблум действительно мерзкий игрок, может исподтишка ударить

Полузащитник «Уфы» Игорь Безденежных рассказал, кто в его карьере был для него самым неудобным соперником на поле.

«Против кого было тяжелее всего в матче с «Ростовом»? Против Ерёменко. Это очень быстрый и резкий футболист. За ним было трудно уследить. Он действительно игрок хорошего уровня.

Кто был самым неудобным соперником за всю карьеру? С каждым по-своему тяжело. Наверное, Вернблум. Он самый противный игрок, с кем доводилось играть. Кажется, что не только я так считаю. Он действительно, если можно так сказать, мерзкий игрок.



Мерзкий в плане игры, он может исподтишка ударить, провоцирует часто. У меня примерно такой же стиль игры, могу также врезать или ещё что-то, но в пределах разумного. С Вернблумом каждый стык может закончиться травмой», — цитирует хавбека «Горобзор».