Экс-игрока сборной Франции Малуда уволили из клуба, не предупредив заранее

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Франции Флоран Малуда был уволен из тренерского штаба «Цюриха». Эту должность француз получил 1 марта 2019 года.

«ФК «Цюрих» и Флоран Малуда по взаимному согласию решили прекратить недавно начатое сотрудничество», — сообщает официальный «твиттер» швейцарского клуба.

Данное известие стало полной неожиданностью для француза. «Правда? Я об этом не знал», — написал Малуда в комментариях к посту.

38-летний Малуда завершил карьеру в прошлом году. Ранее он выступал за такие известные клубы, как «Лион», «Челси» и «Трабзонспор». Сыграл 80 матчей за сборную Франции. Становился четырёхкратным чемпионом Франции, а также однажды стал победителем английской Премьер-лиги. В 2006 году в составе сборной Франции завоевал серебряные медали чемпионата мира.