Удаление Петрова оставлено в силе без дополнительной дисквалификации

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что защитник «Краснодара» Сергей Петров не понесёт дополнительной дисквалификации за удаление в матче 22-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0). При этом красная карточка, предъявленная игроку, останется в силе.

«Мы получили от „Краснодара“ письмо с просьбой об отмене красной карточки Сергею Петрову. В соответствии с регламентом мы обратились в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой о заключении по даннному вопросу. Мы получили объяснения от Сергея Петрова, где он извинился и сказал, что в его действиях не было злого умысла. Экспертно-судейская комиссия рассмотрела эпизод и вынесла заключение, что в соответствии с правилами игры судья имел основания для красной карточки. В этом же заключении указано, что Петров должен был быть удалён через прямую красную либо через вторую жёлтую. Оснований для отмены красной карточки у нас не было, и мы её не отменили. Заявление „Краснодара“ не удовлетворено, но при этом КДК вынес решение не применять дополнительной дисквалификации, кроме автоматической. Матч с „Динамо“ Сергей пропустит», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.