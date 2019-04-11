«Спартак» оштрафован на 275 тыс. рублей, ЦСКА — на 220 тыс.

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие штрафы понесли клубы РПЛ по итогам 22-го тура чемпионата России.

«На 90-й минуте матча с „Динамо“ болельщики „Анжи“ скандировали в адрес судьи нецензурные выражения — штраф 40 тыс. рублей в адрес „Анжи“.

В матче «Спартак» — ЦСКА болельщки обоих клубов использовали пиротехнику в огромном количестве, скандировали нецензурные выражения и тренеры обоих клубов выходили за пределы технической зоны. На 58-й минуте на трибуне «Спартака» появился оскорбительный баннер, который провисел около двух минут. «Спартак» за баннер оштрафован на 50 тыс., за пиротехнику — на 125 тыс. рублей, за ненормативную лексику — на 100 тыс., Кононов оштрафован на 20 тыс. рублей. ЦСКА за пиротехнику — на 120 тыс. рублей, за ненормативную лексику — на 100 тыс. рублей, Гончаренко оштрафован на 30 тыс. рублей.

За скандирование оскорбителных выражений в адрес «Зенита» — «Локомотив» оштрафован на 100 тыс. рублей. Болельщики «Зенита» жгли атрибутику «Локомотива» — штраф «Зениту» размером 100 тыс. рублей. За использование пиротехники «Зенит» оштрафован на 70 тыс. рублей.

В матче против «Ахмата» «Оренбург» оштрафован на 20 тыс. за скандирование оскорбительных выражений.

В матче молодёжных команд «Спартака» и ЦСКА болельщики обоих клубов скандировали нецензурные выражения, штраф обоим по 10 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.