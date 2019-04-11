Соловчук: конфликт всё равно бы случился — люди были настроены агрессивно

Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, на сегодняшнем заседании суда по делу Александра Кокорина («Зенит») и Павла Мамаева («Краснодар») заявил, что его конфликт с компанией, в которой находились футболисты, был неизбежен.

«Есть ли вероятность, что именно мои действия спровоцировали переход конфликта из словесного в физический? Произошло бы то, что произошло, всё равно, потому что люди были настроены агрессивно. На момент стычки мой вес был в районе 108 кг. Но мы рассматриваем ситуацию, в которой один против четырёх», — сказал Соловчук.

Напомним, утром 8 октября прошлого года компания из нескольких человек, в числе которых находились Кокорин и Мамаев, избила Соловчука. Позже ими же был избит чиновник из Минпромторга России Денис Пак.