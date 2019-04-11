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Соловчук: не смотрел на брата Кокорина, мухи не очень беспокоят

Соловчук: не смотрел на брата Кокорина, мухи не очень беспокоят
Футбол / РПЛ

Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, сегодня, 11 апреля, в суде ответил на вопросы по делу о драке с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, а также их друга Александра Протасовицкого, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

— Какой у вас был вес на момент стычки?
— Что-то в районе 108 кг.

— Вы занимались спортом в жизни?
— Да, гандболом. Около семи-восьми лет.

— Разница в весе и возрасте имеет значение при противоборстве?
— Непонятный вопрос. Мы рассматриваем ситуацию, в которой один был против четверых.

— Учитывая ваши данные, вы чувствуете угрозу от Кирилла?
— Когда он один — нет.

— Когда вы коснулись Кирилла, он остался на ногах?
— Я не смотрел, я уже наблюдал за Мамаевым, а мухи не очень беспокоят.

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