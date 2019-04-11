Источник: «Зенит» интересуется Влашичем

Руководство «Зенита» рассматривает вариант с покупкой полузащитника ЦСКА Николы Влашича, сообщает Sportske Novosti.

Права на Влашича принадлежат «Эвертону». 21-летний хорват хочет остаться в ЦСКА, однако «армейцы» пока не договорились с ливерпульским клубом о трансфере. Сообщается, что «ириски» хотят выручить с продажи хавбека около € 15 млн.

В услугах Николы также заинтересованы «Наполи», «Интер», «Милан», «Рома» и «Аталанта».

Влашич выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 19 матчах.

«Зенит», набрав 45 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «армейцы» (40) занимают третье место.