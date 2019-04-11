Левандовски подрался с Команом на тренировке «Баварии»

Сегодня, 11 апреля, на тренировке «Баварии» случился конфликт между форвардом Робертом Левандовски и вингером Кингсли Команом, сообщает Bild.

По информации источника, драка стала следствием словесной перепалки между футболистами. В инцидент пришлось вмешаться Никласу Зюле и Жерому Боатенгу, которые и разняли дерущихся одноклубников. Главный тренер мюнхенского клуба Нико Ковач не стал применять к поляку и французу санкций, в результате игроки продолжили тренировку. В клубе пока инцидент не прокомментировали.

После 28 сыгранных туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. Действующий чемпион страны набрал 64 очка. Дортмундская «Боруссия», идущая второй, отстаёт от лидера всего на 1 балл.