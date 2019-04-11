Соловчук: Кокорина и Мамаева узнал из видео по новостям про Монте-Карло

Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, сегодня, 11 апреля, в суде рассказал, как понял, что в конфликт с ним вступили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

«Нет, я не интересовался футболом. Просто знал, что это российские футболисты. Узнал только из видео по новостям про Монте-Карло. Помню, что назывались эти две фамилии. Не помню, какое чувство вызвало видео, давно было. Просто факт из жизни. Я не интересуюсь футболом.

До той встречи у меня не было сформировано к ним отношение. Ребята — спортсмены. Идентифицировал их, когда они встали лицом к лицу. Как понял? Они называли себя Кокора и Мамай», — передаёт слова Соловчука корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.