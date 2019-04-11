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Свидетель: Мамаев говорил девушке: «Ты никогда не добьёшься Кокорина»

Свидетель: Мамаев говорил девушке: «Ты никогда не добьёшься Кокорина»
Футбол / РПЛ

Ринат Токтаров, официант «Кофемании» и свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о поведении девушки перед конфликтом с чиновником Денисом Паком.

«Мамаев употреблял слова для девушки: «Ты никогда не добьёшься Александра Кокорина. Не надо к нему приставать». И она начала непристойно себя вести и целоваться, садилась на него. Она была за соседним столом, потом просто опустилась в сторону его паха», — передаёт слова Токтарова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Изначально арест был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды его продлевал.

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