«Реал» оценил Бэйла в € 130 млн

«Реал» намерен расстаться ближайшим летом с вингером Гаретом Бэйлом, сообщает AS.

По сведениям издания, «Королевский клуб» будет готов начинать переговоры о продаже валлийца, стартуя с суммы в € 130 млн. В стане «сливочных» допускается обмен игрока на одну из своих трансферных целей в лице Поля Погба («Манчестер Юнайтед») или Кристиана Эриксена («Тоттенхэм») либо же снижение цены на футболиста в ходе обсуждения сделки по его трансферу с потенциальным покупателем. На «Сантьяго Бернабеу» предполагают, что позволить себе приобрести 29-летнего вингера могут только четыре-пять клубов.

В нынешнем сезоне в составе «Реала» Бэйл провёл 38 матчей, отметился 14 результативными ударами и 5 голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.