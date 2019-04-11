Роббен опасается, что уже провёл последний матч в составе «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен рассказал о травме и планах на будущее.

«Не уверен, что смогу ещё сыграть за «Баварию» в этом сезоне. Это расстраивает, поскольку мы не можем точно определить, что со мной не так. Моё будущее? Я получил несколько запросов и звонков от других клубов. Хочу продолжать тренироваться в течение длительного периода времени», — сказал Роббен в интервью Sky Germany.

Арьен выступает за мюнхенский клуб с 2009 года. Ранее он защищал цвета мадридского «Реала», лондонского «Челси», ПСВ из Эйндховена и «Гронингена».

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Роббен принял участие в 9 матчах (7 — в стартовом составе). В активе 35-летнего нидерландцского футболиста 3 гола.