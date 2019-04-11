Пике, Фирмино и Роналду — в составе команды недели Лиги чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал состав команды недели Лиги чемпионов.

В символическую сборную турнира по итогам первых матчей 1/4 финала вошли: вратарь Уго Льорис («Тоттенхэм»); защитники Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль»), Жерар Пике («Барселона»), Жорди Альба («Барселона»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»); полузащитники Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Наби Кейта («Ливерпуль»); нападающие Криштиану Роналду («Ювентус»), Давид Нерес («Аякс»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»).

Лучшим игроком недели в ЛЧ стал Льорис.

Напомним, в первых матчах 1/4 финала главного европейского клубного турнира «Ливерпуль» дома обыграл «Порту» (2:0), «Тоттенхэм Хотспур» победил «Манчестер Сити» (1:0), «Аякс» и «Ювентус» сыграли вничью (1:1), а «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Барселоне» (0:1).