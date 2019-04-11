Победитель ЧМ-1986: Месси никогда не достигнет уровня Марадоны

Бывший аргентинский полузащитник, победитель ЧМ-1986 Эктор Энрике поделился мнением о нападающем каталонской «Барселоны» Лионеле Месси.

«Лео, к сожалению, тяжело в сборной Аргентины. Надеюсь, на следующем чемпионате мира ему повезёт, но он никогда не достигнет уровня Марадоны. Хочу, чтобы Месси играл за национальную команду, но если ему тяжело, лучше не приезжать», — приводит слова Энрике Goal со ссылкой на подкаст Ataque Futbolero.

На чемпионате мира 2018 года, который прошёл в России, сборная Аргентины заняла второе место в группе D. В 1/8 финала плей-офф аргентинцы проиграли французам со счётом 3:4. Месси в четырёх матчах мирового первенства забил один гол и отдал две результативные передачи.