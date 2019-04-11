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Погорелов: создание лиги U17 – это замечательный шаг вперёд

Погорелов: создание лиги U17 – это замечательный шаг вперёд
Футбол / РПЛ

Руководитель аппарата президента «Зенита» Максим Погорелов прокомментировал новость о реформе детско-юношеского футбола, связанной с созданием футбольной лиги U17.

«Я оцениваю эту реформу положительно. „Зениту“ не хватает сильных соперников на уровне города, поэтому создание такой лиги — это замечательный шаг вперёд. Вопросов много, но дорогу осилит идущий, поэтому мы будем вместе с коллегами находить ответы на эти вопросы», — сказал Погорелов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Срибной.

Напомним, в чемпионате России U17 будут участвовать 12 команд с самым высоким рейтингом среди академий, которые будут представлять как клубы Премьер-Лиги, так и коллективы, не имеющие профессионального статуса.

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