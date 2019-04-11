Кикнадзе: уверен, академию «Локо» пригласят для участия в юношеской лиге U17

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал решение Российского футбольного союза создать юношескую футбольную лиги для игроков не старше 17 лет.

«Локомотив» поддерживает инициативу РФС по созданию юношеской футбольной лиги U17. Уверен, что академия «Локомотива» входит в 12 сильнейших в стране и будет приглашена для участия в соревнованиях Премьер-группы.

Задача по выстраиванию эффективной пирамиды по подготовке резерва, о чём сегодня на исполкоме РФС говорил Александр Валерьевич Дюков, созвучна той, что стоит перед нашим клубом и передо мной как его генеральным директором», — сказал Кикнадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В молодёжном первенстве страны «железнодорожники» находятся на седьмом месте.