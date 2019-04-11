В «Кофемании» компания Кокорина и Мамаева едва не избила ещё одного чиновника

В деле форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые стали участниками двух драк в начале октября прошлого года в Москве, появились новые подробности.

Как сообщает телеграм-канал Mash, от рук компании, в которой находились футболисты, едва не пострадал главный юрист Внешэкономбанка Игорь Краснов. Во время конфликта с Денисом Паком, чиновником из Минпромторга России, младший брат Кокорина Кирилл, обращаясь к посетителям кафе «Кофемании», где случился конфликт, заявил: «Кто смелый, давай раз на раз». Рядом с ним за столиком как раз и сидел Краснов. После этого Кокорин-младший подошёл к работнику Внешэкономбанка и убедившись, что тот не снимал ничего на телефон, отошёл от него.