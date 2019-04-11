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Озил, Обамеянг, Инсинье, Мертенс — в составах на матч «Арсенал» — «Наполи»

Озил, Обамеянг, Инсинье, Мертенс — в составах на матч «Арсенал» — «Наполи»
Футбол / Лига Европы

Главные тренеры «Арсенала» и «Наполи» Унаи Эмери и Карло Анчелотти определились со стартовыми составами команд на первый матч 1/4 финала Лиги Европы, который пройдет на «Эмирейтс».

«Арсенал»: Чех, Папастатопулос, Косьельни, Монреаль, Колашинац, Торрейра, Рэмзи, Мэйтленд-Найлз, Озил, Ляказетт, Обамеянг.

«Наполи»: Мерет, Кулибали, Руй, Хюсай, Максимович, Аллан, Руис, Зелиньски, Мертенс, Кальехон, Инсинье.

Матч начнётся в 22:00 мск.

Ответный поединок команды сыграют ровно через неделю на «Сан-Паоло». В полуфинале победитель этой пары встретится с сильнейшим в противостоянии «Вильярреала» и «Валенсии». В предыдущем раунде турнира «Арсенал» оказался сильнее «Ренна» (1:3, 3:0), а «Наполи» прошёл «Зальцбург» (3:0, 1:3).

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