«Вильярреал» — «Валенсия»: Черышев начнёт встречу на скамейке запасных

Тренерские штабы «Вильярреала» и «Валенсии» определились с составами на первый матч 1/4 финала Лиги Европы.

«Вильярреал»: Фернандес, Гаспар, Кинтилья, Гонсалес, Руис, Касорла, Чуквезе, Касерес, Иборра, Форнальс, Морено

Запасные: Асенхо, Мори, Педраса, Морланес, Бакка, Экамби, Раба

«Валенсия»: Нето, Ронкалья, Гайя, Гарай, Паулиста, Парехо, Торрес, Васс, Гуэдеш, Гамейро, Родриго

Запасные: Риверо, Дьякаби, Пиччини, Черышев, Ли, Коклен, Лоренсо

Матч «Вильярреал» — «Валенсия» состоится сегодня, 11 апреля, в Вильярреале на стадионе «Керамика», начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответная игра 1/4 финала Лиги Европы состоится в Валенсии на арене «Месталья» 18 апреля.