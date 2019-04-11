Появилось видео избиения Гулиевым гражданина США

Телеграм-канал Baza опубликовал видео происшествия с участием полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева, который сегодня в результате дорожного конфликта избил гражданина США.

На записи, произведённой камерами наблюдения, видно, как футболист, пытаясь на своём «Мерседесе» проехать на красный свет светофора, задел на пешеходном переходе мужчину, коим оказался американец. После этого игрок «Спартака» выбежал из машины, догнал пешехода и нанес ему удар. На этом инцидент не был исчерпан, Гулиев вернулся в автомобиль, но потом снова побежал вслед за американцем, догнал его и начал избивать.

Напомним, в результате конфликта Гулиев сломал нос американцу. Позже игрок «Спартака» попросил прощения и пообещал возместить финансовые расходы мужчине на лечение. В полиции потерпевший написал заявление об отсутствии претензий к нападавшему.