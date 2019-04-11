Моуринью: отбитый пенальти — поворотный момент в истории «Тоттенхэма»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» (1:0).

«Я бы назвал пенальти, который не реализовал Серхио Агуэро, не только ключевым в данной встрече, но и поворотным в истории «Тотенхэма» и его нового стадиона. У меня была схожая ситуация в «Порту». Мы также переехали со старого стадиона на новый в середине сезона и в первом же официальном матче встречались с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Что касается ответной встречи, то, разумеется, она пройдёт по иному сценарию. В прошлом сезоне «горожане» крупнее уступили на «Энфилде», но затем вернулись домой с осознанием того, что у них есть всё для победы. 0:1 — не такой разгромный счёт. Несколькими неделями ранее «Ювентус» сумел отыграться с 0:2, почему бы тоже самое не сделать подопечным Гвардиолы?» — приводит слова Моуринью «RT на русском».

Ответную игру «Тоттенхэм» и «Сити» проведут в Манчестере на стадионе «Этихад» 17 апреля, начало — в 22:00 мск.