Адвокат рассказала, сколько Кокорин и Мамаев потратили в кафе

Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, друга нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, который тоже является фигурантом дела о драках в Москве, рассказала, сколько денег молодые люди потратили в «Кофемании», где у них произошёл конфликт с чиновником Денисом Паком.

«Сумма, затраченная подсудимыми в «Кофемании», — 18 тысяч рублей, согласно материалам дела. Успокойтесь с вашими большими глазами про 300 тысяч рублей», — передаёт слова Прилипко корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Протасовицкий, Мамаев, Кокорин и его младший брат Кирилл пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября 2018 года. Первоначально арест был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды его продлевал.