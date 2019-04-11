Неймар вернулся к тренировкам в общей группе

Форвард «ПСЖ» Неймар восстановился после травмы и уже тренируется в общей группе, информирует официальный «твиттер» парижан.

На сегодняшней тренировке команды впервые после длительного отсутствия 27-летний нападающий работал в общей группе.

Фото доступно в «твиттере» «ПСЖ».

Повреждение Неймар получил в матче Кубка Франции со «Страсбургом», который состоялся 23 января. В клубе приняли решение не делать операцию, а провести консервативный курс лечения травмированной пятой плюсневой кости футболиста. Из-за аналогичного повреждения в прошлом сезоне бразилец был вынужден пропустить более трёх месяцев.



В текущем сезоне Неймар сыграл за «ПСЖ» 23 матча, забил 20 мячей и отдал 11 результативных передач.