Уткина пригласят комментировать матчи АПЛ, сотрудников «Матч ТВ» — нет

Главный режиссёр трансляций матчей английской Премьер-лиги в онлайн-кинотеатре Okko Артём Шадров рассказал о комментаторском составе проекта.

«С комментаторами «Матч ТВ» сотрудничать не будем. Возможно привлечение к работе Василия Уткина — такими профессионалами не разбрасываются — и других комментаторов, выведенных за штат «Матча» и находящихся без работы. Со всеми будем общаться», — приводит слова Шадрова телеграм-канал журналиста Артёма Локалова.

Компания Rambler Group, в которую входит Championat.com и онлайн-кинотеатр Okko, приобрела эксклюзивные права на трансляцию в России матчей АПЛ. Контракт действует три года, начиная с сезона-2019/20.

В рамках платформы онлайн-кинотеатра Okko на SmartTV и в приложениях iOS/Android и Web появится специальный раздел Okko.Sport. В этом разделе будут эксклюзивно показывать прямые трансляции всех матчей АПЛ, а также другой связанный с ними контент.