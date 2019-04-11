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Уткина пригласят комментировать матчи АПЛ, сотрудников «Матч ТВ» — нет

Уткина пригласят комментировать матчи АПЛ, сотрудников «Матч ТВ» — нет
Футбол / Англия

Главный режиссёр трансляций матчей английской Премьер-лиги в онлайн-кинотеатре Okko Артём Шадров рассказал о комментаторском составе проекта.

«С комментаторами «Матч ТВ» сотрудничать не будем. Возможно привлечение к работе Василия Уткина — такими профессионалами не разбрасываются — и других комментаторов, выведенных за штат «Матча» и находящихся без работы. Со всеми будем общаться», — приводит слова Шадрова телеграм-канал журналиста Артёма Локалова.

Компания Rambler Group, в которую входит Championat.com и онлайн-кинотеатр Okko, приобрела эксклюзивные права на трансляцию в России матчей АПЛ. Контракт действует три года, начиная с сезона-2019/20.

В рамках платформы онлайн-кинотеатра Okko на SmartTV и в приложениях iOS/Android и Web появится специальный раздел Okko.Sport. В этом разделе будут эксклюзивно показывать прямые трансляции всех матчей АПЛ, а также другой связанный с ними контент.

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