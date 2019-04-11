Гол Рэмси и автогол Кулибали принесли «Арсеналу» победу над «Наполи»

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и «Наполи». Встреча, проходившая на «Эмирейтс», завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Оба мяча в игре были забиты в первом тайме. На 15-й минуте хавбек лондонского клуба Аарон Рэмси переиграл Алекса Мерета, забив ударом метров с девяти после передачи Эйнсли Мэйтленд-Найлса. Второй гол — в ворота своей команды — забил защитник неаполитанцев Калиду Кулибали. После удара Лукаса Торрейры на 25-й минуте мяч попал в ногу сенегальцу, изменил направление полёта и влетел в сетку ворот Мерета.

Ответный поединок команды сыграют ровно через неделю на «Сан-Паоло». В полуфинале победитель этой пары встретится с сильнейшим в противостоянии «Вильярреала» и «Валенсии».