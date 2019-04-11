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«Челси» обыграл «Славию» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

«Челси» обыграл «Славию» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы пражская «Славия» принимала лондонский «Челси». Встреча прошла в Праге на стадионе «Эден» и завершилась со счётом 1:0 в пользу английского клуба.

Автором единственного гола стал защитник «Челси» Маркос Алонсо, отправивший мяч в ворота «Славии» на 86-й минуте. Результативную передачу в актив записал нападающий Виллиан.

Ответную игру 1/4 финала «Челси» и «Славия» проведут в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 18 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Напомним, в 1/8 финала лондонская команда обыграла киевское «Динамо» (3:0, 5:0), а пражский клуб оказалась сильнее «Севильи» (2:2, 4:3 ДВ).

Посмотреть турнирную сетку плей-офф Лиги Европы можно на «Чемпионате».

Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2019, четверг. 22:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
0 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 – Алонсо – 86
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