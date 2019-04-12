Рэмси: «Арсенал» прекрасно начал противостояние с «Наполи»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмси прокомментировал победу со счётом 2:0 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Наполи».

«Не пропустить и забить пару голов — прекрасный способ начать противостояние. Мы от этого в восторге. Нашей команде пришлось нелегко. «Наполи» — хорошая команда, отлично контролирующая мяч. Нам пришлось здорово постараться. Во второй половине я должен был снова забить.

«Арсенал» может подойти к ответной игре с небольшим чувством комфорта, но мы понимаем, что будет трудно. «Наполи» не повезло на групповом этапе Лиги чемпионов. Это качественная команда, с которой сложно играть. У нас есть отличная возможность пройти дальше», — приводит слова Рэмси пресс-служба УЕФА со ссылкой на эфир телеканала BT Sport.

Ответную встречу команды проведут в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» 18 апреля.