Азар: очень рад, что Зидан вернулся

Вингер «Челси» Эден Азар дал оценку возвращению в «Реал» французского тренера Зинедина Зидана и высказался о своём возможном переходе в «Королевский клуб».

«Я не являюсь игроком „Реала“, но как поклонник Зидана, я был очень рад, что он вернулся, потому что футболу нужен Зидан. Это хорошо для „Реала“ и для его болельщиков. Чуть менее для остальных команд, потому что „Реал“ с Зинедином Зиданом много выиграет, следовательно соперникам будет тяжело.

Я не хочу говорить о своём будущем прямо сейчас. Слухи распространяются со всех сторон, но я сосредоточен на выступлениях за «Челси» в оставшийся месяц сезона. Конец сезона может стать замечательным для нас, если мы выиграем Лигу Европы и выйдем в Лигу чемпионов на следующий год. Нам придётся отдать все свои силы. После этого посмотрим, что произойдёт ", — цитирует Азара Get French Football News.