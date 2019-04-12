Анчелотти: в ответном матче с «Арсеналом» будет сложно, но не невозможно

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал поражение со счётом 0:2 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом».

«Я удивлен недостатком решимости и индивидуальных действий. Исправить ситуацию будет трудно, но мы теперь будем играть дома, на «Сан-Паоло», и болельщики должны нам помочь. Во втором тайме мы играли лучше, создавали моменты, так что я сохраняю надежду на ответную встречу. Будет сложно, но не невозможно», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Наполи» и «Арсенал» проведут в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» 18 апреля. Начало игры запланировано на 22:00 мск.

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