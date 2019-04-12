По итогам матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе Португалия приблизилась к России в рейтинге ассоциаций УЕФА.

В 1/4 финала Лиги Европы «Бенфика» одержала победу над «Айнтрахтом» (4:2), а в четвертьфинале Лиги чемпионов «Порту» уступил «Ливерпулю» (0:2). Отставание от России сократилось на 0,4 балла и составляет 2,317 балла. С учётом бонусов за предполагаемые выходы в полуфиналы и финалы турниров Россия может потерять шестую позицию.

Рейтинг ассоциаций УЕФА:

1. Испания – 102,426

2. Англия – 81,177

3. Италия – 74,725

4. Германия – 71,213

5. Франция – 58,498

6. Россия – 50,549

7. Португалия – 48,232.

Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.



Шестое место даёт стране право выставить в сезоне-2020/21 шесть клубов, из которых три смогут выступить в Лиге чемпионов.