По итогам матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе Португалия приблизилась к России в рейтинге ассоциаций УЕФА.
В 1/4 финала Лиги Европы «Бенфика» одержала победу над «Айнтрахтом» (4:2), а в четвертьфинале Лиги чемпионов «Порту» уступил «Ливерпулю» (0:2). Отставание от России сократилось на 0,4 балла и составляет 2,317 балла. С учётом бонусов за предполагаемые выходы в полуфиналы и финалы турниров Россия может потерять шестую позицию.
1. Испания – 102,426
2. Англия – 81,177
3. Италия – 74,725
4. Германия – 71,213
5. Франция – 58,498
6. Россия – 50,549
7. Португалия – 48,232.
Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.
Шестое место даёт стране право выставить в сезоне-2020/21 шесть клубов, из которых три смогут выступить в Лиге чемпионов.