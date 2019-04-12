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Сарри: «Челси» был готов к тому, что будет тяжёлый матч

Сарри: «Челси» был готов к тому, что будет тяжёлый матч
Футбол / Лига Европы

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Лиги Европы над «Славией» (1:0).

«Я доволен как результатом, так и игрой, которую смогли показать. Сегодня нам удалось справиться с трудностями по ходу матча и одержать победу, что не всегда получалось до этого. Раньше, оказываясь в сложной ситуации, мы незамедлительно пропускали. Сегодня смогли выстоять и сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Мы были готовы к тому, что здесь будет тяжёлый матч. Нам противостоял физически мощный и агрессивный соперник, поэтому знали, что столкнёмся с трудностями. Уверенно справились с атаками соперника и во втором тайме сумели сыграть лучше.

Азар? Я оставил его в запасе, поскольку был готов к трудному матчу и к тому, что нам понадобится его помощь. Если бы мы вели по окончании первого тайма, предпочёл бы не использовать его», — цитирует Сарри официальный сайт «Челси».

«Челси» обыграл «Славию» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
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