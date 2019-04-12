Секейра, Рэмси, Виллиан и Гуэдеш претендуют на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал имена игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам недели в Лиге Европы.

В число претендентов вошли: форвард Бенфики» Жоау Секейра, полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи, хавбек «Челси» Виллиан и нападающий «Валенсии» Гонсалу Гуэдеш.

Лига Европы. 1/4 финала

«Бенфика» — «Айнтрахт» — 4:2,

«Арсенал» — «Наполи» — 2:0,

«Славия» — «Челси» — 0:1,

«Вильярреал» — «Валенсия» — 1:3.

Секейра стал самым молодым автором хет-трика в истории турнира в матче с «Айнтрахтом». На счету Рэмси гол во встрече с «Арсеналом». Результативная передача Виллиана помогла «Челси» одержать минимальную победу над «Славией». Гуэдеш отметился дублем в игре с «Вильярреалом».

Ответные матчи состоятся 18 апреля.