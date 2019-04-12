Жоау Секейра – самый молодой автор хет-трика в Лиге Европы

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Бенфика» дома одержала победу над «Айнтрахтом» — 4:2. Главным героем встречи стал форвард хозяев Жоау Секейра, оформивший хет-трик (один гол – с пенальти). Он стал самым молодым автором хет-трика в истории турнира – ему 19 лет и 152 дня.

Ранее достижение принадлежало нападающему «Фиорентины» Марко Пьяце, оформившему хет-трик в 19 лет и 219 дней. Также Секейра стал самым юным автором гола в Лиге Европы в составе «Бенфики» и самым юным португальским футболистом, когда-либо забивавшим в Лиге Европы.

Секейра претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам недели. В чемпионате Португалии в 20 матчах на его счету 10 голов и 4 результативные передачи.

Ответный поединок команды проведут 18 апреля.