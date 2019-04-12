Бистрович: проблема, когда игрок высокого уровня, как Ахметов, пропускает матч

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от предстоящей встречи 23-го тура чемпионата России с «Оренбургом». Матч из-за перебора жёлтых карточек пропустит полузащитник «армейцев» Ильзат Ахметов.

«Всегда проблема, когда футболист такого высокого уровня, как Ильзат, пропускает матч. Но почти в каждой нашей игре по тем или иным причинам не принимает участия как минимум один важный футболист команды. Нам нужно сплотиться и, к сожалению, провести матч без него», — приводят слова Бистровича «Известия».

Изначально игра, назначенная на 13 апреля, должна была начаться в 16:30 мск, но по решению РПЛ стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Решение связано с пожеланиями болельщиков «армейцев», выразивших желание посетить как матч футбольного ЦСКА, так и игру хоккейной команды, которая вышла в финал Кубка Гагарина и в тот же день встретится с «Авангардом» (начало – в 17:00 мск).