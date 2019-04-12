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Владельцы «ПСЖ» могут приобрести клуб Чемпионшипа

Владельцы «ПСЖ» могут приобрести клуб Чемпионшипа
Футбол / Англия

Владельцы «ПСЖ» в настоящее время рассматривают возможность приобретения английского клуба. Как сообщает The Telegraph, скорее всего, это будет команда, ныне выступающая в Чемпионшипе. Среди кандидатов на эту роль называются такие команды, как «Астон Вилла», «Ноттингем Форест» и «Куинз Парк Рейнджерс».

Напомним, что инвестиционная компания Qatar Sports Investments владеет «ПСЖ» с 2011 года. Теперь катарские владельцы хотят расширить своё футбольное портфолио, как это делают в City Football Group, дочерней компании «Манчестер Сити».

При этом по правилам УЕФА запрещается участвовать в Лиге чемпионов или Лиге Европы клубам, которые так или иначе принадлежат одному и тому же собственнику.

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