Владельцы «ПСЖ» могут приобрести клуб Чемпионшипа

Владельцы «ПСЖ» в настоящее время рассматривают возможность приобретения английского клуба. Как сообщает The Telegraph, скорее всего, это будет команда, ныне выступающая в Чемпионшипе. Среди кандидатов на эту роль называются такие команды, как «Астон Вилла», «Ноттингем Форест» и «Куинз Парк Рейнджерс».



Напомним, что инвестиционная компания Qatar Sports Investments владеет «ПСЖ» с 2011 года. Теперь катарские владельцы хотят расширить своё футбольное портфолио, как это делают в City Football Group, дочерней компании «Манчестер Сити».



При этом по правилам УЕФА запрещается участвовать в Лиге чемпионов или Лиге Европы клубам, которые так или иначе принадлежат одному и тому же собственнику.