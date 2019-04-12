СМИ: Кейн пропустит до трёх месяцев из-за травмы и не сыграет в Лиге наций

Нападающий «Тоттенхэм Хоттспур» Гарри Кейн, получивший повреждение боковой связки левой лодыжки в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0), пропустит остаток сезона и не сыграет в ближайшие три месяца, сообщает The Telegraph. По информации издания, нападающий также пропустит финальный турнир Лиги наций.

25-летний Кейн является воспитанником «Тоттенхэм Хотспур». В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах английского национального чемпионата, в которых стал автором 17 забитых мячей (четырёх — с пенальти), а также отметился четырьмя результативными передачами.

«Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 64 очка в 32 матчах.

Ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» пройдёт 17 апреля. Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало матча — в 22:00 мск.