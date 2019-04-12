«Спартак»: к Гулиеву решено применить строгие дисциплинарные санкции

Московский «Спартак» на своём официальном сайте прокомментировал инцидент с участием полузащитника Аяза Гулиева, а также огласил решение руководства в отношении футболиста.



«Изучив обстоятельства произошедшего, руководство клуба приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции. «Спартак» осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым», — говорится в заявлении красно-белых.



Накануне, 11 апреля, стало известно об инциденте с участием Гулиева. Футболист пытался на своём «Мерседесе» проехать на красный свет светофора и задел на пешеходном переходе мужчину, оказавшимся американцем. После этого игрок «Спартака» выбежал из машины, догнал пешехода и нанёс ему удар. На этом инцидент не был исчерпан — Гулиев вернулся в автомобиль, но потом снова побежал за американцем, догнал его и начал избивать. В результате второй атаки футболист сломал пешеходу нос. Позже игрок «Спартака» попросил прощения и пообещал возместить финансовые расходы мужчине на лечение. В полиции потерпевший написал заявление об отсутствии претензий к нападавшему.

Игрок «Спартака» сломал нос американцу. Из-за конфликта на дороге Его накажут штрафом в тысячу рублей. Видео.