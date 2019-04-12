Влашич: из «Эвертона» мне не звонили. Знаю, что финальное слово будет за мной

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», поделился мыслями о своём будущем.



«Есть люди, которые отвечают за трансферы. Пусть они и занимаются этим вопросом. Я же решил сосредоточиться на заключительной части чемпионата России. Знаю, что финальное слово будет за мной. Но пока о будущем говорить не готов.



Вообще никто из «Эвертона» мне не звонил. Удивляет ли это меня? Нет. Почему? Не знаю… У «Эвертона» много хороших футболистов, которые находятся в аренде помимо меня. Возможно, клуб планирует другие летние приобретения», — цитирует Влашича «Спорт-экспресс».



Влашич перешёл в ЦСКА на правах аренды летом прошлого года. В нынешнем сезоне в составе «армейцев» он провёл 19 матчей в Российской Премьер-Лиге, отметился 5 голами и 3 результативными передачами. Его аренда в ЦСКА рассчитана до ближайшего лета.



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