Уткин — об инциденте с Гулиевым: как и зачем прощать человека без мозгов?

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал инцидент, который произошёл с полузащитником «Спартака» Аязом Гулиевым.

Накануне, 11 апреля, футболист пытался на своём «Мерседесе» проехать на красный свет светофора и задел на пешеходном переходе мужчину, оказавшимся американцем. После этого игрок «Спартака» выбежал из машины, догнал пешехода и нанёс ему удар. На этом инцидент не был исчерпан — Гулиев вернулся в автомобиль, но потом снова побежал за американцем, догнал его и начал избивать. В результате второй атаки футболист сломал пешеходу нос.

«Я не буду морализировать и, в частности, усмехаться насчёт типа «мирного ислама» — последнее просто низко, а что гулиевское поведение недопустимо, совершенно понятно и ребёнку. Меня удивляет какая-то запредельная глупость, которую демонстрируют влипающие в громкие скандалы футболисты. Один по телефону, чуть ли не на автоответчик, наговаривает своей опостылевшей бывшей страшные угрозы. Сейчас они, злорадно записанные бывшей, все в Сети. И в суде.

Двое других живут в настолько воображаемом мире, что не понимают, какая публика завтракает в ближайшей к Кремлю «Кофемании». А также о том, что женатый мужчина заходит в «Эгоист» только в одном случае — если там отмечает предсвадебный мальчишник и последние свободные деньки молодой и холостой друг. Ну и этот замечательный молодой талыш, Аяз Гулиев, просто не задумывается вместе с ними о том, в каком мире мы живём. Что всё, происходящее на улицах большого города, происходит под прицелом видеокамер. Что любой лайк, дизлайк или камент публичного человека — потенциальная новость. Что всё становится известным спустя часы после события в лучшем для фигуранта случае, а в худшем можно угодить и в чей-то прямой эфир в любом «инстаграме».

Вот где у людей мозги? Самые элементарные. Как и зачем прощать человека без мозгов? Ну, пробелы в воспитании поправимы, и звёздная болезнь — скрытая причина всего у футболистов — тоже подвергается если не исцелению, то ремиссии. Но… Только если есть чем делать выводы. Осмыслить происходящее. И кем надо быть, чтобы, днями ранее рассуждая в интервью о семейных ценностях и морали, сосредоточенной в религии, едучи на красный свет, выскочить из машины за пешеходом, догнать его, потом спохватиться, сбегать запереть машину и ещё раз догнать злосчастного ходока, чтобы отлупить уже по-серьёзному? Камеры на каждом перекрестке. Вообще — надо быть идиотом. А в частности — Аязом Гулиевым. Самое скверное в мозгах, что они уже не отрастают у человека, когда ему за двадцать, и за деньги не продаются тоже", — написал Уткин в «Телеграме».