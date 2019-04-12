«Ливерпуль» призвал найти и наказать фанатов «Челси», оскорблявших Салаха

«Ливерпуль» на своём официальном сайте выступил с заявлением относительно инцидента с участием болельщиков «Челси».



В Сети было опубликовано видео, на котором фанаты лондонского клуба распевают песню, в которой оскорбляют нападающего красных Мохамеда Салаха на почве его происхождения. В частности, в песне звучали намёки на его причастность к терроризму.



«Клуб обеспокоен появившимся в Сети видео. Уже не в первый раз в этом сезоне мы сталкиваемся на стадионах с омерзительными оскорблениями на почве дискриминации, это происходит как в Англии, так и в Европе и во всём мире. Нужно называть вещи своими именами – такое поведение является истинным фанатизмом.



«Ливерпуль» надеется на действия властей. Необходимо провести расследование, вычислить и привести к ответственности всех, кто совершил это преступление. В футболе и в обществе нет места таким вещам. Клуб уже начал совместную работу с полицией Мерсисайда, чтобы определить личности людей на видео. Также мы контактируем с «Челси» на этот счёт. Благодарим их за осуждение подобного поведения и желание найти виновных», — говорится в заявлении «Ливерпуля».

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